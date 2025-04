Lavori sulla rete idrica, Abbanoa chiude i rubinetti di Olbia

I lavori di Abbanoa a Olbia.

Martedì 29 aprile, alcune zone di Olbia potrebbero essere interessate da disagi legati al servizio idrico. Abbanoa, il gestore unico del servizio, ha annunciato che in quella data saranno eseguiti lavori programmati di collegamento e disconnessione sulle condotte di distribuzione dell’acqua. Gli interventi, necessari per il mantenimento e la manutenzione della rete idrica, richiederanno l’interruzione del flusso d’acqua nel nodo principale, con conseguenti disservizi.

In particolare, la zona di Bandinu sarà priva di acqua dalle ore 8:15 alle 16:30, mentre i residenti del centro storico potrebbero sperimentare disagi più sporadici, con cali di pressione o di portata, sempre tra le stesse ore. Abbanoa ha comunicato che, purtroppo, sarà inevitabile una temporanea interruzione del servizio, ma ha assicurato che saranno adottate tutte le misure necessarie per limitare i disagi. I lavori sono previsti per terminare alle 16:30, e il riavvio della fornitura di acqua avverrà entro le ore 18, salvo imprevisti.

Al momento del riavvio, potrebbe verificarsi una temporanea torbidità dell’acqua, a causa del riempimento delle condotte. La società invita i cittadini a prestare attenzione e segnala che non sono previsti ulteriori avvisi, salvo eventuali imprevisti.

