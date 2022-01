L’ordinanza del sindaco di Budoni sulle scuole.

Riapertura delle scuole posticipata di ulteriori due giorni a Budoni. Il sindaco Giuseppe Porcheddu ha apposto la sua firma sotto una ulteriore ordinanza, che corregge la rotta di quella emanata qualche giorno fa, disponendo che le lezioni potranno riprendere solo il 12 gennaio.

Se a sbarrare le porte delle scuole sarde per il fine settimana post Epifania ci aveva pensato Solinas, il primo cittadino budonese ha deciso di prorogare la chiusura anche per i primi due giorni della settima prossima, per permettere uno screening di massa di studenti, insegnanti e addetti ai lavori.

Personale Ata, docenti, autisti e assistenti, operatori della mensa scolastica, assistenti alla persona, assistenti scolastiche comunali, e tutti gli studenti delle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado (quelli che nel vecchio ordinamento scolastico erano gli studenti di asilo, elementari e medie) saranno sottoposti, su base volontaria, ad un test antigenico di terza generazione, al quale in caso di positività seguirà un test molecolare.

Sarà un team del Mater Olbia Hospital a recarsi in trasferta a Budoni e, presso l’anfiteatro comunale, a partire dalle 9, secondo il calendario pubblicato anche sul sito del Comune, verranno effettuati i tamponi. Saranno contattati entro il giorno successivo e prima quindi del via libera al ritorno in classe, solo coloro che risulteranno positivi.