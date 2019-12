La senatrice era una responsabile del Comune di Budoni.

“Mettetevi in regola, nessuno verrà risparmiato”. L’avvertimento è chiaro. In tanti, tra parlamentari e consiglieri regionali non sarebbero in regola con i versamenti al Movimento 5 Stelle. Ovvero, la quota di stipendio che va restituita per statuto e che va ad alimentare una cassa comune utilizzata per sostenere diverse iniziative.

Nell’elenco dei morosi compare anche la senatrice di Posada, ma con un incarico da responsabile nel Comune di Budoni, già al centro di un servizio delle Iene, Vittoria Bogo Deledda. Secondo quanto riportato dal sito tirendiconto.it, ha restituito in quasi due anni 12.500 euro e ha rendicontato le spese solo fino al settembre 2018. Bisogna precisare che i dati sul sito non sono aggiornati ed è possibile che la senatrice possa aver provveduto in questi giorni.

Insieme alla Bogo Deledda, c’è anche l’onorevole Mara Lapia, che ha restituito 18.702,30 euro e ha rendicontato fino al mese di dicembre 2018, e Andrea Vallascas che ha restituito ben 218.800,71 euro, ma non ha rendicontato le sue spese per tutto il 2019.

(Visited 225 times, 228 visits today)