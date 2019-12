Lo stand gastronomico della Croce Bianca al Capodanno di San Teodoro.

A San Teodoro si brinda e si festeggia la notte di San Silvestro con una serata all’insegna del divertimento e tanta buona musica.

A Partire dalle ore 23 nel piazzale di Via Lucca aprirà la serata il dj di Radio 105 Antony d’Andrea per poi proseguire i festeggiamenti con Le Vibrazioni al ritmo dei loro più grandi successi che daranno insieme al pubblico il benvenuto all’anno nuovo.

Durante la serata sarà possibile gustare buonissimi panini con salsiccia, patatine fritte, bibite, birra e vino e le immancabili frijoli (frittelle) nello stand della Croce Bianca allestito in Via dei Passeri al lato della chiesa attivo dalle ore 17.30. Una bella occasione per passare una serata in festa e fare una bella azione benefica come buon proposito per il nuovo anno.

Infatti gli incassati dallo stand saranno utilizzati per finanziare le spese di una nuova ambulanza per i trasporti, un bene prezioso a disposizione della comunità.

