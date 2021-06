Le spiagge per cani a Budoni.

Portare il proprio animale domestico in vacanza è sempre stato un problema, a causa della carenza di strutture per ospitare il proprio cane. Per questo l’amministrazione comunale di Budoni, ha pensato alle esigenze di questa tipologia di turismo, istituendo le “Bau beach”, letteralmente spiagge per cani.

Sorgeranno nelle spiagge di Li Cuppulati e nell’insenatura di Salamaghe, standardizzando una formula che raccoglie gli esperimenti condotti con successo a partire dal 2014. Il Comune ha, inoltre, approntato un decalogo su dei cartelloni da installare nelle due località attrezzate per gli utenti che accompagnano i loro amici a quattro zampe. Le regole vanno dal rispetto delle modalità di gestione del cane alle sue particolari esigenze, a partire dalla sua salute. Si informa il proprietario del peloso sull’importanza della vaccinazione, fino al microchip.

(Visited 102 times, 102 visits today)