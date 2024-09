Ispezione Anas alla galleria S’Iscala: chiusura al traffico e possibili disagi

Intervento di Anas alla galleria S’Iscala a Budoni.

Intervento alla galleria S’Iscala, nella statale 131 Dcn, tra Budoni e Posada. A darne notizia Anas, che ha programmato l’esecuzione dell’ispezione ricorrente della galleria, nella fascia oraria compresa tra le 8:00 e le 15:00 di domani giovedì 26 settembre.

Per consentire lo svolgimento delle attività in sicurezza, sarà necessaria l’interdizione temporanea della canna in direzione Nuoro, attualmente allestita a doppio senso di circolazione per i lavori di adeguamento nella canna opposta. La chiusura al transito sarà effettuata per il tempo strettamente necessario alle operazioni.

Durante l’esecuzione dell’ispezione il traffico in direzione Nuoro verrà deviato sulla parallela statale 125 in corrispondenza dello svincolo Posata – Budoni (km 106,700), per reimmettersi sulla 131 Dcn in corrispondenza dello svincolo di Budoni (km 111,500). Viceversa il traffico proveniente da Olbia.

