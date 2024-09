Aumenta la popolazione di Olbia, ma è sempre più anziana

Aumentano gli anziani a Olbia.

Olbia è in crescita, l’unica città della Sardegna con un incremento della popolazione e tra i pochi comuni dell’Isola a mostrare un andamento positivo riguardo all’incremento demografico e anche delle nascite. Tuttavia, anche in città aumentano gli anziani.

A giugno gli abitanti a Olbia erano 61.556, mostrando un significativo incremento della popolazione che migliora anno dopo anno, la quale, tra non molti anni, potrebbe essere la terza città più grande della Sardegna. Tuttavia, nonostante l’incremento dovuto all’immigrazione e le nascite, Olbia, invecchia ugualmente e i dati odierni mostrano un peggioramento rispetto a una decina di anni fa. Lo ha rivelato uno studio condotto da Openpolis, su dati ISTAT.

il nuovo rapporto, che parla della drammaticità quotidiana in cui vivono anziani e bambini, sempre più vittime di povertà, analizza anche l’indice di invecchiamento della popolazione, mostrando un’Italia sempre più vecchia. Sono, infatti, poche le aree del paese che mostrano un miglioramento per quanto riguarda il ricambio generazionale.

Olbia che invecchia.

Anche Olbia sta invecchiando, con 129,3 anziani ogni 100 giovani nel 2021. Il dato può sembrare positivo, ma, se confrontato al 2014, mostra comunque un peggioramento, poiché il rapporto era 97 contro 100 giovani. Olbia comunque resta la realtà “più giovane” della Sardegna, se paragonata al resto dei comuni. Se prendiamo, ad esempio, i dati dei paesi della Gallura, la situazione non cambia, poiché il numero degli anziani supera di molto quello dei giovani.

Tra i comuni più grandi, ad Arzachena nel 2021 erano presenti 168,6 anziani ogni 100 giovani, in aumento rispetto al 2014 quando erano 128,8; a La Maddalena sono 247,8 gli anziani ogni 100 giovani nel 2021, in aumento rispetto al 2014 quando erano 182,4; a Tempio Pausania 239,0 ogni 100 giovani nel 2021, in aumento rispetto al 2014 quando erano 176,5.

In un solo paese cala l’indice di vecchiaia.

Solo Bortigiadas, piccolo comune di neanche mille abitanti, mostra un indice di invecchiamento in calo Nel paese il numero degli anziani è alto, ovvero 302,6 ogni 100 giovani, ma in calo rispetto al 2014 quando erano 329,9.

