Bici elettriche e rolex rubati in un container, denunciato a Olbia

Un uomo è stato denunciato per ricettazione a Olbia.

Dalla denuncia dopo il furto di due bici elettriche è stato rinvenuto un deposito nelle campagne di Olbia con rolex e altri oggetti rubati. L’uomo è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Porto Rotondo, coadiuvati dai militari della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia ed è indagato per ricettazione.

Le attività d’indagine sono scaturite dalla denuncia sporta da due turisti austriaci che, nel tardo pomeriggio di lunedì 23 settembre, hanno denunciato il furto di 2 biciclette elettriche, dal valore di circa 10mila euro ciascuna.

Le immediate indagini poste in essere dai militari, sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, agevolate dai sistemi di geolocalizzazione installati sui mezzi rubati, hanno consentito di individuare un container presso un campo in località Rudalza, ove all’interno, oltre a quanto denunciato dalle vittime, sono state rinvenute ulteriori 2 biciclette elettriche di pregio e 35 orologi rolex pellicolati contraffatti, per un valore complessivo di 50mila euro circa.

Gli accertamenti svolti dai Carabinieri hanno consentito di individuare il soggetto, pregiudicato con precedenti specifici in furto e ricettazione, che veniva deferito all’Autorità Giudiziaria di Tempio Pausania. Le 2 biciclette oggetto di denuncia sono state riconsegnate agli aventi diritto, mentre il restante materiale è stato posto sotto sequestro. Sono in corso attività da parte degli inquirenti finalizzate all’identificazione dei proprietari dei beni rinvenuti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui