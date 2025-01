La Befana arriva a Calangianus con eventi, musica e piatti tipici

L’arrivo della Befana a Calangianus.

Domenica 5 gennaio, Calangianus si prepara a ospitare un ricco programma di eventi per celebrare la tradizione natalizia con la “Pasca di Natali in carrera”. Le festività prenderanno il via alle 11:30 con il tradizionale corteo che anima il paese. Nel pomeriggio, a partire dalle 14, si terranno i “Canti a Ghitterra” con Vincenzo Murino, in un’atmosfera itinerante che accompagnerà i partecipanti in una serie di esibizioni musicali.

Alle 16, il paese si animerà con l’intrattenimento per bambini, grazie all’evento “Aspettando la Befana” a cura di Caterina Civi, che intratterrà i piccoli con storie a manovella. Contemporaneamente, alle 16:30, ci sarà un incontro speciale con la Befana, figura centrale della tradizione, mentre la ferratura, una tradizionale lavorazione del ferro, prenderà vita in via Risorgimento.

Non mancheranno momenti di cultura e folklore, con esibizioni del gruppo Folk Lu Rizzatu di Calangianus alle 18 e del Coro Boghes de Limbara di Berchidda alle 18:30. Alle 18:45, i Re Magi partiranno da Piazza Santa Giusta a cavallo per il loro viaggio simbolico attraverso le vie del paese.

A completare l’offerta della giornata, i vari punti ristoro proporranno piatti tipici della tradizione locale, come chjusoni, pulenta, mazza frissa, suppa gadduresa, cocchi cun pulpeddi e pommi frissi, insieme a vino e cicchetti, per permettere a tutti di assaporare i sapori autentici di Calangianus. Un programma ricco di cultura, tradizione e divertimento per tutti i partecipanti.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui