Calangianus festeggia i 100 anni di Mario Giua

E’ nato il 28 dicembre 1919.

Calangianus ha un nuovo centenario. Alcuni giorni fa Mario Giua ha tagliato il traguardo del secolo di vita.

In 100 anni nonno Mario ha visto i profondi cambiamenti del suo paese dal primo dopoguerra fino ai giorni nostri e il suo nome è fortemente legato al mondo del sughero.

Suo padre è infatti Gaspare Giua, uno dei maggiori imprenditori del settore del sughero della prima metà del secolo scorso a Calangianus. Dal porto di Olbia il sughero partiva per le destinazioni di mezza Europa e per la Russia.

Nato in una famiglia numerosa Mario iniziò presto a lavorare nell’azienda di famiglia portando avanti la sua passione per lo studio, anche se il padre non era d’accordo.

