Emergenza medico di base a Calangianus, il sindaco scrive alla Asl

Il sindaco di Calangianus protesta con la Asl per il medico di base

I cittadini hanno informato il sindaco di Calangianus che stanno perdendo il medico di base e Fabio Albieri scrive al commissario della Asl. Il primo cittadino chiede un intervento urgente della nuova guida provvisoria di Ottaviano Contu sul previsto addio del dottor Gio Martino Loddo.

La lettera di Albieri

“In qualità di Sindaco sono stato informato da alcuni concittadini che il Dott. Loddo, che opera da molti decenni nel territorio comunale in qualità di medico di medicina generale, cesserà le proprie funzioni dal mese di giugno p.v.

In considerazione del fatto che il professionista è massimalista, avendo un numero massimo di pazienti, quasi tutti residenti nel Comune che amministro, si evidenzia che l’assenza determinerebbe gravi disagi al territorio”.

“Consapevole delle numerose problematiche che in questi tempi il sistema sanitario regionale affronta per la designazione dei professionisti medici di medicina di base, si chiede alle SS. LL. quali iniziative stiano

portando avanti per la sostituzione in tempi celeri del medico.

Evidenzio che la notizia della cessazione di attività sta creando forte preoccupazione tra i concittadini, in quanto consapevoli di perdere in ambito locale un riferimento importante per le problematiche sanitarie.

Fiducioso che la presente riceva la necessaria attenzione, attendo un cenno di riscontro”.



