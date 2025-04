Un cane è stato salvato dalle fiamme a Calangianus

Un cane di grossa taglia si trovava dentro un appartamento in fiamme a Calangianus, il salvataggio dei vigili del fuoco. La squadra partita da Tempio è intervenuta verso le 12.30 per un incendio al secondo piano di una palazzina. Non c’erano persone in casa, ma solo un grosso cane.

L’intervento dei vigili del fuoco è stato provvidenziale e sono riusciti a mettere in salvo l’animale domestico. Sono in corso gli accertamenti per scoprire le cause del rogo.

