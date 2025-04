Pasquetta a Cannigione, il Comune garantisce la navetta gratuita

Navetta gratuita concerto di Pasquetta a Cannigione

“Raggiungi comodamente Cannigione per il concerto di Coez, Aka7Even e Shari con la navetta del servizio di trasporto Lu Pustali”. Il Comune di Arzachena mette a disposizione il collegamento gratuito per chi vuole passare la Pasquetta in musica Cannigione. “La navetta è offerta gratuitamente dal Comune di Arzachena nella giornata di lunedì 21 aprile 2025 con due percorsi – annunciano -.Sali a bordo della navetta Lu Pustali. Evita il traffico e perdite di tempo alla ricerca di un parcheggio. L’iniziativa è promossa dalla delegata al Trasporto locale e Attività produttive, Stefania Fresu. Il servizio è fornito da Autonoleggi Cosev (3493885580)”.

Lu Postali – Pasquetta 2025

PERCORSO 1

Frequenza ogni 30 minuti

dalle 11:00 alle 20:00

Arzachena – fermata Stadio

Cannigione – fermata fronte distributore Agip.

PERCORSO 2

Frequenza ogni 30 minuti

dalle 11:00 alle 20:00

La Conia – fermata Monti Corru

Cannigione – fermata Riva Azzurra.

