Rigettato il ricorso di 7 no vax di La Maddalena.

La battaglia per i traghetti all’interno dell’isola che, appena poche settimane fa, aveva visto scendere in piazza diverse persone a La Maddalena, si è conclusa la sentenza del giudice della prima sezione del tribunale di Cagliari, che ha rigettato il ricorso di 7 maddalenini no vax. Il gruppo riteneva che la richiesta di esibire il Green Pass per viaggiare nel traghetto La Maddalena – Palau fosse illegittimo. Perciò avevano presentato un ricorso, asserendo che il diritto alla mobilità fosse giustificabile con o senza certificazione verde, soprattutto quando si vive in condizioni di isolamento rispetto al resto dell’isola.

La protesta contro il Green Pass.

A fine gennaio, diverse persone erano scese in piazza a La Maddalena e Carloforte contro l’obbligo dell’istituzione del Green Pass rafforzato per poter prendere il traghetto. Una norma che, così come è stata concepita, da domani lascerà i cittadini confinati e senza la possibilità di uscire dalle due isole minori. “Isolani si, Isolati mai” era stato lo slogan che ha fatto da filo conduttore per tutta la manifestazione culminata con una fiaccolata dove i cellulari hanno illuminato le vie del paese. Molte anche le iniziative e gli interventi in una giornata all’insegna dell’unità e del confronto.

Il diritto alla mobilità.

Nell’ordinanza del giudice sono state smontate le motivazioni dei ricorrenti, che saranno costretti a pagare le spese giudiziarie. La legge, infatti, può limitare la libertà di movimento per quanti, pur potendosi vaccinare, non lo hanno fatto per libera scelta o contro l’opinione della comunità scientifica. Questo nonostante le proteste e il ricorso, nella quale si asseriva l’azione d’urgenza per “garantire il diritto pieno, fondamentale ed inviolabile della libertà professionale, della salute e della mobilità”.