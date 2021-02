Sono in tutto 33 i positivi a Calangianus.

Aumentano i casi di coronavirus a Calangianus. Secondo l’ultimo aggiornamento di ieri, l”Ats ha confermato al sindaco Fabio Albieri altre 17 persone positive.

“Si tratta di persone che attualmente si trovavano in isolamento presso il loro domicilio e per le quali il Servizio di Igiene Pubblica ha già effettuato la ricostruzione dei contatti e tutte le necessarie verifiche – spiega il primo cittadino – Due nostri Concittadini, invece, sono stati ricoverati nei giorni scorsi in ospedale. A loro va tutta la nostra vicinanza, oltre all’augurio di una pronta guarigione e di un ritorno al più presto a casa”.

Ad oggi sono quindi 33 i casi di coronavirus a Calangianus. “La preoccupazione per la crescita dei contagi nel nostro Comune è tanta ma la situazione è tuttavia sotto controllo. Dobbiamo però essere bravi a non abbassare mai la guardia e a rispettare sempre le regole”, conclude il sindaco Albieri.

