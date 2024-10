Nicole Berlusconi con l’associazione Islander denuncia una cavalla morta a Calangianus

“Nuvola è stata lasciata morire da sola”, l’associazione di Nicole Berlusconi denuncia il caso di una cavalla a Calangianus. Quest’estate la Onlus diretta da una figlia del Cavaliere aveva cercato di salvare un animale apparentemente in pessime condizioni. Le hanno provate tutte, ma la burocrazia si è rivelata un ostacolo fatale per la bestia che nel frattempo è morta.

“Quanti animali ancora devono morire per colpa di un sistema che non funziona? Calangianus, Olbia, Sardegna, agosto 2024 – denunciano da Progetto Islander onlus -. All’interno di un terreno una cavalla gravemente denutrita. Proviamo a parlare con il proprietario, non ci permette di visitare la cavalla, né di fare esami di approfondimento. Segnaliamo alle autorità competenti, Carabinieri Forestali e ASL. Richiediamo un intervento urgente rendendoci disponibili per prendere in custodia giudiziaria la cavalla, intanto troviamo lo stallo. Passano i giorni, le settimane, troviamo anche l’adozione“.

“Le autorità decidono di non effettuare il sequestro ma convincono il proprietario a cedere la cavalla, lui accetta, ma i documenti non sono in ordine. Comunichiamo che le condizioni di Nuvola stanno peggiorando, è sempre più magra, passa un mese di solleciti continui, infine la notizia: la cavalla è morta.

Questo è solo l’ultimo dei tantissimi cavalli che avremmo potuto salvare”.

“Un altro dei casi in cui potevamo provarci ma non ci è stato possibile farlo perché non ce lo hanno permesso. Burocrazia lenta, disinteresse, indifferenza, incuranza… cos’altro? Oltre ad essere vittime dei proprietari, questi animali sono anche vittime delle istituzioni, vittime di un sistema che non funziona.

Sono vittime che chiedono giustizia”.

