A Puntaldia ottobre all’insegna dello sport, prima il golf e poi la vela

Golf e vela per l’ottobre di Puntaldia

A Puntaldia la stagione non è ancora finita perché a ottobre si punta sullo sport: prima con il Due Lune di golf e poi con la vela. “Lo sport, da sempre, è uno degli elementi identitari di Puntaldia inteso non solo come opportunità per i residenti ma anche e soprattutto come opportunità con cui garantire un’offerta turistica fatta di qualità ed unicità; al contempo gli eventi si trasformano in una grande occasione per comunicare al meglio i valori di cui si compone Puntaldia e tutto il territorio del Comune di San Teodoro“.

“Sin dalla sua fondazione (1983) Puntaldia si identifica con il golf del Due Lune Resort ospitando uno dei percorsi a nove buche più spettacolari del Mediterraneo con i su green letteralmente affacciati sul mare cristallino sardo”.

“Proprio il Golf Club Puntaldia ha ospitato dal 4 al 7 ottobre l’edizione 2024 del Due Lune Invitational, competizione ad invito che vedrà anche quest’anno presenti grandi nomi del mondo dello sport (primo tra i quali il “padrone di casa” Gianfranco Zola), impegnati in una sfida che non è solo sportiva ma che include, come tradizione di questo evento, una concreta attenzione al mondo della solidarietà. Il Due Lune Invitational prende il nome dall’omonimo hotel 5 stelle a cui il campo di golf fa riferimento; un connubio che garantisce ad ogni ospite del Due Lune Puntaldia Resort&Golf un’esperienza di soggiorno a Puntaldia assolutamente unica nel pieno dei colori e dei sapori più sinceri della Sardegna”.

La vela classe Melges 32

“Puntaldia vuol dire anche mare e vento elementi che sono identitari di uno sport come quello della vela che ha in Puntaldia un vero e proprio punto di riferimento su scala internazionale. Puntaldia in pochi anni si è affermata come uno dei campi di regata più ambiti da qualsiasi classe velica (qui hanno regatato grandissimi nomi della vela nell’ambito delle classi Melges 20, Melges 32, RS21, ClubSwan 36, 69F). Dall’8 al 12 ottobre il Marina di Puntaldia torna ad ospitare la classe Melges 32 per l’ultima sfida stagionale del circuito Melges 32 Series 2024 che proprio in Sardegna e nel Marina di Puntaldia Grand Prix assegnerà il titolo di Campione del Mondo”.

Il direttore del consorzio

“La stagione a Puntaldia non è ancora finita ed il mese di ottobre è dedicato a tutti gli appassionati di sport attraverso grandi appuntamenti che con il golf e la vela esprimono al massimo i tratti caratteriali ed identitari di Puntaldia e della propria offerta – commenta Markus Dickey, Direttore consorzio di Puntaldia – . Sempre più lo sport è “dentro” a Puntaldia in maniera molto spontanea così come di fatto ci richiedono gli ospiti che in questa parte dell’anno, fuori dai picchi della stagione estiva, desiderano un’offerta dedicata e personalizzata sulle proprie passioni. Puntaldia risponde con la consueta accoglienza e con una attenzione più che speciale ai desiderata del pubblico sia di praticanti che di appassionati. Un’offerta in cui si inserisce ovviamente tutta la qualità del ricco bouquet di servizi di cui dispone Puntaldia”.

