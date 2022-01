I risultati dello screening a Calangianus.

Si è concluso da poco lo screening dedicato alla popolazione scolastica di Calangianus, che oggi è stato esteso anche a ai cittadini che ne avevano necessità.

Su 410 tamponi (310 alla Popolazione scolastica e 100 cittadini) sono state riscontrate 27 positività al coronavirus. Con questi ultimi risultati salgono così a 82 le persone positive a Calangianus. “Abbiamo proceduto a chiamare i contatti stretti delle persone risultate positive e a sottoporle a tampone, informando tempestivamente l’Ats”, ha spiegato il sindaco Fabio Albieri.

“Domani riprenderà l’attività scolastica in una situazione di maggiore sicurezza ma esorto gli studenti e il personale docente al massimo rispetto delle regole anticontagio.Il risultato dello screening ha dimostrato che il virus è in circolazione e non è possibile abbassare la guardia neppure di un millimetro”, ha concluso il primo cittadino.