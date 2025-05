Il 24 maggio una giornata di screening cardiologici a Calangianus

Il prossimo 24 Maggio a Calangianus gli screening in collaborazione con Sardegna For You e due medici specialisti in Cardiologia. “Per questioni organizzative, in tale giornata, verranno visitate al massimo 140 persone – annunciano dal Comune -. Chi non dovesse rientrare verrà comunque messo in lista di attesa e contattato successivamente”.

Grazie al contributo del Comune il costo per i residenti di Calangianus è di 10 euro per elettrocardiogramma e 10 euro per la visita cardiologia. Per i non residenti invece è di 25 euro per elettrocardiogramma e 25 per la visita. L’appuntamento è nella sede dell’Ipia Nicolò Ferracciu. Per informazioni e prenotazioni si può chiamare al numero +393517702262. È possibile farlo dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18.

