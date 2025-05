Palau, l’allarme sul web: “Hanno avvelenato diversi gatti”

Su Facebook la denuncia di alcuni gatti avvelenati a Palau

Una donna ha denunciato su Facebook l’avvelenamento di alcuni gatti a Palau, tra i quali il suo e c’è preoccupazione tra i residenti. “A quel bastardo, malato di mente, che avvelena gli animali in giro per Palau dico: ‘Tanto so che stai leggendo sappi che verrò a sapere chi sei”, si legge nel gruppo Palaesi attivi. “A chi fornisce informazioni utili a ritrovare questo personaggio ne saremo grati. Sappiamo che stanotte/stamattina sono morti diversi gatti tra cui la nostra adorata piccolina”.

“Non metto le foto perché sono scioccanti e vedere il proprio animale che fa parte della famiglia spegnersi tra dolori atroci non auguro a nessuno tranne a qual bastardo che ha provocato la morte di un anima dolce”. Non è la prima volta che nelle località turistiche della Gallura c’è chi non apprezza la presenza dei gatti e commette stragi prima della stagione estiva. Anche Palau potrebbe aver problemi con qualcuno che ignora le conseguenze di un reato così grave.

