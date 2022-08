Da Calangianus a Vignola, Aglientu, Luras e Luogosanto, la grandine cade in tutta la Gallura.

E’ in corso un’ allerta gialla della protezione civile per vento e precipitazioni in gran parte del territorio italiano con interessamento della Gallura fino alle 20 di oggi, e gli eventi atmosferici non si sono fatti attendere.

Segnalate violente grandinate a Calangianus, con chicchi di grandine grossi come palline da golf. Grandinate di breve durata anche a Luogosanto, Vignola, Aglientu e Luras.