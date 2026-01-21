Grave lutto in Gallura, addio a Luana: aveva solo 42 anni

Lutto a Calangianus per la morte di Luana Bonaiuto.

Dolore e lutto a Calangianus per la prematura scomparsa di Luana Bonaiuto, deceduta nei giorni scorsi a causa di un malore improvviso. La donna aveva 42 anni e ne avrebbe compiuto 43 il prossimo 19 maggio.

A ricordarla con affetto è l’associazione Tribe Biker Gallura Asd, che ha voluto esprimere il proprio cordoglio: “Con il cuore colmo di dolore salutiamo Luana. Il suo sorriso e la sua dolcezza resteranno per sempre nei nostri ricordi. Le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e a tutte le persone che le hanno voluto bene. Riposa in pace“. La notizia della scomparsa ha suscitato grande commozione nel paese della Gallura, dove Luana era conosciuta per il suo carattere solare, la gentilezza e l’attenzione verso chi le stava vicino.

