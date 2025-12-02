Calangianus punta al restauro di “Lu pultoni di lu frati”

Il Comune di Calangianus cerca finanziamenti per “Lu pultoni di lu frati”

Calangianus guarda al 2026: l’obiettivo del Comune è quello di ottenere un finanziamento per il restauro di “Lu Pultoni di lu frati”.

L’Amministrazione Comunale di Calangianus (sotto l’hashtag #calangianusdomani) ha delineato un importante obiettivo strategico da raggiungere entro il 2026: ottenere un finanziamento specifico per il restauro di un elemento di grande valore storico e identitario per la comunità, ovvero “Lu Pultoni di lu Frati”.

Questo annuncio sottolinea l’impegno dell’Amministrazione non solo nel guardare al futuro e allo sviluppo del paese, ma anche nel preservare e valorizzare il proprio patrimonio culturale e architettonico.

“Lu Pultoni di lu Frati” (che in gallurese significa letteralmente “Il Portone del Frate”) non è solo un elemento murario, ma una parte della memoria storica di Calangianus. Spesso associato a un antico convento, o comunque a un edificio di rilievo legato alla presenza religiosa nel paese, il suo restauro è fondamentale per diversi motivi:

Conservazione: garantire la stabilità e la sopravvivenza di una struttura antica.

Identità locale: riportare alla luce un simbolo riconoscibile della storia del paese.

Attrattiva turistica: inserire l’elemento restaurato in un percorso di riscoperta dei beni culturali, aumentando l’attrattiva per i visitatori.

L’obiettivo per il 2026

L’obiettivo fissato per il 2026, come specificato nell’annuncio, è quello di ottenere il finanziamento. Questo implica una complessa attività di progettazione, candidatura e raccolta fondi. L’Amministrazione sarà chiamata a intercettare risorse provenienti da bandi regionali, nazionali (come quelli legati al PNRR) o europei dedicati alla tutela e valorizzazione dei beni culturali.

La riuscita di questo piano non solo consentirà il restauro fisico dell’opera, ma rafforzerà anche la capacità progettuale del Comune, dimostrando l’abilità di Calangianus nel concorrere per fondi destinati a progetti di alto valore civico e culturale.

