Nel centro di Olbia torna il grande albero di Natale

Quasi ultimati i lavori per il Natale 2025 a Olbia.

A Olbia è tornato il grande albero di Natale a fianco al Municipio. Lo scorso anno l’arrivo dell’abete vero aveva lasciato affascinati in tantissimi. Anche quest’anno farà compagnia durante le Feste con le sue luci colorate che accentueranno la magia natalizia.

In contemporanea nel centro storico della città sono in fase di ultimazione i lavori per l’installazione delle luminarie e altri arredi per le festività. Anche i negozi del centro stanno procedendo agli addobbi natalizi per portare l’atmosfera tipica di questo periodo. Il Corso Umberto e le traverse saranno protagoniste come ogni anno di eventi natalizi che rianimeranno di nuovo per due settimane il centro storico.