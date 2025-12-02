Urne chiuse, tutto pronto per il Premio Personaggio dell’Anno 2025

Stop alle votazioni, l’11 dicembre sarà assegnato il Premio Personaggio dell’anno 2025

Siete stati tanti e vi ringraziamo tutti, stop alle votazioni per il Premio Personaggio dell’Anno 2025 di GalluraOggi. Dopo le vostre segnalazioni, la giuria aveva presentato la rosa dei finalisti e nella pagina Facebook del giornale sono arrivate migliaia di voti, con grande apprezzamento per tutte le persone che avete indicato.

I finalisti del Premio Personaggio dell’Anno 2025

Agostino Chiaffitella

ufficiale della Capitaneria di Porto in pensione, scrittore e instancabile promotore della donazione

ufficiale della Capitaneria di Porto in pensione, scrittore e instancabile promotore della donazione Cristina Dessole e Lidia Sanna

architetta e commercialista che hanno trasformato le ex casermette di Olbia in un polo culturale con mostre ed eventi

e architetta e commercialista che hanno trasformato le ex casermette di Olbia in un polo culturale con mostre ed eventi Mari Mameda (Marina Meloni)

influencer di Budoni che lavora a Milano e diffonde il gallurese sui social network

influencer di Budoni che lavora a Milano e diffonde il gallurese sui social network Kristian Porcu

17enne di Arzachena campione del mondo under 19 di windsurf al mondiale T293 in Galles

17enne di Arzachena campione del mondo under 19 di windsurf al mondiale T293 in Galles Don Andrea Raffatellu

parroco a Olbia e Loiri, fondatore della Casa di accoglienza Arcobaleno

Ora spetta alla giuria il giudizio finale per l’assegnazione del Premio:

Marcello Zasso – giornalista, responsabile di GalluraOggi.it

Cristina Usai – consigliera comunale di Arzachena e consigliera regionale Fdi

Gavino Murrighile – presidente Avis Olbia

Cinzia Sposito – presidente Legambiente Gallura

Edoardo Oggianu – presidente Confcommercio Gallura

La premiazione, gli sponsor e la donazione

L’appuntamento finale è per giovedì 11 dicembre alle 17.30 a Olbia. La premiazione sarà nella sala conferenze di Confcommercio, in via Ogliastra 46.

Gli sponsor che hanno contribuito a questa seconda edizione del Premio Personaggio dell’anno di GalluraOggi sono:

Mater Olbia Hospital

Confcommercio Nord Sardegna sede di Olbia

Rotary Club Coast Porto Rotondo

Autoplus

AGCI Gallura Nuoro

Ristorante Pizzeria da Dino

Sonos – La scuola della musica

Gli organizzatori, la giuria e gli sponsor hanno deciso di devolvere un contributo al Gruppo volontariato Vincenziano che si occupa della mensa per i poveri di Olbia.