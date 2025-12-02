Urne chiuse, tutto pronto per il Premio Personaggio dell’Anno 2025

Stop alle votazioni, l’11 dicembre sarà assegnato il Premio Personaggio dell’anno 2025
Siete stati tanti e vi ringraziamo tutti, stop alle votazioni per il Premio Personaggio dell’Anno 2025 di GalluraOggi. Dopo le vostre segnalazioni, la giuria aveva presentato la rosa dei finalisti e nella pagina Facebook del giornale sono arrivate migliaia di voti, con grande apprezzamento per tutte le persone che avete indicato.
I finalisti del Premio Personaggio dell’Anno 2025
- Agostino Chiaffitella
ufficiale della Capitaneria di Porto in pensione, scrittore e instancabile promotore della donazione
- Cristina Dessole e Lidia Sanna
architetta e commercialista che hanno trasformato le ex casermette di Olbia in un polo culturale con mostre ed eventi
- Mari Mameda (Marina Meloni)
influencer di Budoni che lavora a Milano e diffonde il gallurese sui social network
- Kristian Porcu
17enne di Arzachena campione del mondo under 19 di windsurf al mondiale T293 in Galles
- Don Andrea Raffatellu
parroco a Olbia e Loiri, fondatore della Casa di accoglienza Arcobaleno
La giuria
Ora spetta alla giuria il giudizio finale per l’assegnazione del Premio:
- Marcello Zasso – giornalista, responsabile di GalluraOggi.it
- Cristina Usai – consigliera comunale di Arzachena e consigliera regionale Fdi
- Gavino Murrighile – presidente Avis Olbia
- Cinzia Sposito – presidente Legambiente Gallura
- Edoardo Oggianu – presidente Confcommercio Gallura
La premiazione, gli sponsor e la donazione
L’appuntamento finale è per giovedì 11 dicembre alle 17.30 a Olbia. La premiazione sarà nella sala conferenze di Confcommercio, in via Ogliastra 46.
Gli sponsor che hanno contribuito a questa seconda edizione del Premio Personaggio dell’anno di GalluraOggi sono:
Mater Olbia Hospital
Confcommercio Nord Sardegna sede di Olbia
Rotary Club Coast Porto Rotondo
Autoplus
AGCI Gallura Nuoro
Ristorante Pizzeria da Dino
Sonos – La scuola della musica
Gli organizzatori, la giuria e gli sponsor hanno deciso di devolvere un contributo al Gruppo volontariato Vincenziano che si occupa della mensa per i poveri di Olbia.