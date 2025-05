Auto contro scooter a Olbia, un ferito in viale Aldo Moro

Un ferito a Olbia nello scontro tra un’auto e uno scooter

Incidente a Olbia, un’auto e uno scooter si sono scontrati all’incrocio tra viale Aldo Moro e via Gramsci e c’è un ferito. Ad avere la peggio è stato il centauro. L’ambulanza del 118 intervenuta si sta occupando di trasferirlo al Pronto soccorso con assegnato codice giallo.

Non è ancora chiara la dinamica, sul posto ci sono gli agenti della Polizia locale di Olbia che stanno effettuando i rilievi per ricostruirla. Ai soccorsi davanti alla stazione di servizio Esso hanno partecipato anche i vigili del fuoco. Inevitabili i disagi alla circolazione, con la strada chiusa per i soccorsi e i rilievi.

