Arzachena ricorda la famiglia scomparsa a causa del ciclone Cleopatra

La cerimonia per le vittime di Cleopatra ad Arzachena.

Arzachena ricorda le vittime del ciclone Cleopatra, scomparse il 18 novembre del 2013. Qui, 11 anni fa morì un’intera famiglia, a causa dell’alluvione. Questa mattina, al parco XVIII Novembre, si è tenuta una commemorazione nel ricordo delle vittime.

“A causa dell’alluvione provocata dal ciclone Cleopatra un’intera famiglia ha perso la vita, una famiglia che aveva scelto Arzachena per crescere e realizzare i suoi sogni. Quelle vite e quei sogni sono stati spezzati – ha detto il sindaco Roberto Ragnedda nel discorso di apertura -. La cerimonia di oggi deve essere un momento per ricordare e riflettere, ma anche per confrontarci e rafforzare l’impegno delle amministrazioni pubbliche affinché la nostra comunità non viva più un epilogo simile di fronte alla forza di Madre Natura. Da quel 18 novembre del 2013, la Protezione civile in Sardegna è cambiata, ha dovuto riorganizzarsi per affrontare nuove sfide. Da anni, anche la pulizia e la manutenzione dei fiumi sono un impegno costante e saranno sempre una priorità per contribuire alla sicurezza di Arzachena. Oggi, il nostro abbraccio va a Isael Passoni, Cleide Mara Rodriguez, Weriston Isael Passoni, Leine Kellen Passoni, a tutte le vittime del ciclone Cleopatra e alle loro famiglie”.

L’amministrazione ha ringraziato anche il parroco Don Mauro Moretti, alle Forze dell’Ordine, alla Protezione civile Agosto 89, ai Vigili del Fuoco, alla Compagnia dei Barracelli e a tutti i volontari che sono al servizio dei cittadini ogni giorno.

