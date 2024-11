Le Poste partono coi webinar per l’educazione finanziaria in Gallura

Iniziativa con webinar delle Poste in Gallura

Si rinnovano, anche per i cittadini della Gallura, gli appuntamenti con l’educazione finanziaria promossi da Poste Italiane in modalità webinar. “Nell’ambito degli eventi legati all’iniziativa “Il Mese dell’Educazione Finanziaria”, martedì 19 e giovedì 21 novembre sono stati pianificati due incontri dal titolo “La Previdenza”. Ciascuno con doppio appuntamento, alle ore 10.00 e alle ore 16.30. Nel corso degli incontri i relatori condivideranno con i partecipanti utili suggerimenti sull’opportunità di pianificare da subito il proprio percorso previdenziale”.

“I webinar ricadono nella Settimana dell’Educazione Previdenziale in programma dal 18 al 24 novembre e hanno l’obiettivo di divulgare e diffondere, fra i giovani e non solo, una cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale che consenta di compiere scelte consapevoli e adatte agli obiettivi personali e familiari. Gli incontri previsti per domani alle 10.00 e per giovedì alle 16.30 saranno disponibili anche con sottotitoli e interprete LIS, Lingua Italiana dei Segni“.

“L’iniziativa si muove nel segno della tradizionale attenzione di Poste Italiane alle esigenze dei cittadini e in coerenza con la sua storica vocazione di azienda socialmente responsabile che aderisce ai principi internazionali ESG, promossi dall’Organizzazione delle Nazioni Unite”.

