La situazione coronavirus a Calangianus.

A Calangianus l’ultimo aggiornamento del Servizio di Igiene Pubblica comunica 12 nuovi contagi. Il numero delle persone positive sale quindi a 23.

Le Persone sottoposte a quarantena preventiva sono 11. Sono in attesa di ulteriori risultati da parte dell’Ats che ha sottoposto numerose persone al tampone molecolare. “La situazione epidemiologica in atto, che vede un’impennata dei contagi, ci impone comportamenti responsabili e il rispetto assoluto delle prescrizioni anticontagio: manteniamo il distanziamento sociale, evitiamo assembramenti, utilizziamo sempre la mascherina e igienizziamo spesso mani. Aderiamo senza se e senza ma alla campagna vaccinale in corso”, commenta il sindaco Fabio Albieri.