Successo a Calangianus per la giornata dedicata al pugilato.

Il sabato di Calangianus è dedicato al pugilato, con un grande successo di pubblico per l’evento nel ricordo di Gesuino Sechi. “È stata davvero una grande giornata di sport quella di ieri all’Expo di Calangianus – conferma il sindaco Fabio Albieri -. Organizzata dal Comune di Calangianus, dal Gruppo pugilistico Aurora e dalla Classe 79, dedicata al compianto Maestro Gesuino Sechi. Davanti ad un pubblico eccezionale e delle grandi occasioni hanno combattuto i migliori pugili sardi, tra i quali gli atleti della nostra Palesta Aurora a cui faccio i migliori complimenti. Durante la pausa il ricordo del Maestro Gesuino Sechi, considerato tra i migliori allenatori di giovani pugili d’Italia. Grande uomo di sport, straordinaria figura di educatore e riferimento indiscusso per intere generazioni”.

L’organizzazione e gli ospiti

“Sono stati premiati, inoltre, i pugili calangianesi Giovanni Antonio Inzaina, Mario Inzaina, Giovanni Maria Marras e Giovanni Andrea Asara, Giuseppe Zedde, non presente per motivi di salute, campioni italiani e regionali negli anni 70. Commosso il ricordo del compianto Leonardo Fraschini, ex campione italiano, scomparso alcuni anni fa – spiega il sindaco di Calangianus -. Ringrazio tanto, Tony Orezzo nipote ed erede di Gesuino Sechi, la presidente della associazione Palestra Aurora, Maria Grazia Pasella, e il direttivo, la Classe 79, il delegato allo Sport Davide Inzaina, che tanto si è speso nell’organizzazione della manifestazione, l’amministrazione comunale, gli atleti, tutta l’organizzazione, Alessandro Achenza che ha magistralmente presentato la serata, e lo straordinario pubblico”.

“Per quanto ci riguarda continueremo a lavorare per valorizzare questo sport come tutte le bellissime realtà sportive ed associative di questa nostra grande Comunità – conclude -. Faremo in modo che l’evento di ieri diventi una tappa fissa e magari osare anche in qualcosa di più grande”.

