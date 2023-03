Lacrime tra i vigili del fuoco di Olbia per Antonio Deiana

“Oggi, domenica 19 marzo 2023, il Capo reparto Antonio Deiana va in pensione”, così annunciano i vigili del fuoco di Olbia. “Nominato vigile del fuoco permanente nel 1986, ha trascorso gran parte della sua carriera professionale presso il Distaccamento di Olbia. Dai tempi della storica sede in piazza Crispi sino al trasferimento nell’attuale sede in zona Basa”. Per celebrare il suo ultimo turno i colleghi lo hanno salutato con i mezzi schierati e le sirene ad accompagnare quel momento., Impossibile trattenere le lacrime per un saluto commosso dopo tanti anni di servizio.

“Olbiese doc, Antonio ha affrontato tutte le calamità occorse al territorio, sia da vigile permanente che da Capo del turno C di Olbia, dove conclude la sua carriera. Oltre al suo turno, anche il comandante provinciale dei vigili del fuoco di Sassari ha voluto rivolgere a Pasquale Antonio, a nome suo e di tutto il personale, un affettuoso saluto con i migliori auguri per un futuro sereno. Circondato dall’affetto dei suoi cari, nella speranza che possa raggiungere, nella sua vita, traguardi sempre più elevati”.

