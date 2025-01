Radoff, la start up di Calangianus dopo Tokyo vola a Las Vegas

Radoff annuncia la sua partecipazione al Ces di Las Vegas

Radoff, la start up nata a Calangianus con sede in Emilia Romagna, dopo Tokyo si prepara a volare fino a Las Vegas. La società sardo-bolognese ha annunciato la partecipazione al Ces 2025, Consumer electronics show, che si terrà nella celebre città del Nevada dal 7 al 10 gennaio. “Il futuro della qualità dell’aria è qui”, annunciano da Radoff sulla pagina Facebook dell’azienda. La startup nata in Gallura era una delle sei che col sostegno della Regione all’inizio di dicembre a Tokyo hanno partecipato all’Ils – Innovation Leaders Summit. Ma l’impegno paga e il successo della start up calangianese cresce sempre di più

Dopo l’estremo Oriente ora tocca alla parte occidentale degli States: si vola a Las Vegas per il Ces 2025. “Radoff presenterà le sue soluzioni innovative per la misurazione e la bonifica del radon e della qualità dell’aria interna – annunciano in inglese -.Il nostro impegno per la sostenibilità e il benessere ci ha spinto a sviluppare tecnologie all’avanguardia che migliorano la vita delle persone e proteggono l’ambiente. Ci vediamo al CES 2025″.

LEGGI ANCHE: Premiata la lotta all’inquinamento, a Calangianus l’eccellenza della startup Radoff

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui