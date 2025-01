Turni scoperti alla Guardia medica di Tempio: non c’è personale

Pochi medici alla guardia medica di Tempio.

Il diritto alla salute è ancora un miraggio in Gallura, anche nel 2025. Dopo i disagi nella guardia medica di Palau nei giorni delle feste, anche l’ambulatorio della guardia medica di Tempio chiude, a causa della forte carenza di medici. Con una nota, la Asl Gallura, facendo seguito alle comunicazioni ricevute dalla SC Medicina Convenzionata del Dipartimento Risorse Umane ARES, ha comunicato che nel mese di gennaio ci saranno dei turni scoperti.

Già da domani, 3 gennaio, nella guardia medica non potranno essere assicurati tutti i turni e restano scoperti (12 ore, 20.00−08.00). Turni ridotti anche il 5 gennaio (12 ore, 8-20) e anche il 12 gennaio, il 18 gennaio (10 ore, 10.00−20.00), 22 gennaio (22 ore, 10.00−08.00) e 31 gennaio (12 ore, 20.00−08.00). Non sarà possibile assicurare turni di pronta disponibilità previsti per le sostituzioni improvvise.

Così l’unica possibilità per emergenze resta il pronto soccorso di Tempio Pausania e il servizio di emergenza territoriale 118, mentre svolgono il servizio le guardie mediche vicino, a Trinità d’Agultu e Calangianus.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui