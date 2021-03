I lavori strada dell’ex ferrovia a Calangianus.

Sono i corso i lavori per la riqualificazione della strada dell’ex ferrovia, in cui sono presenti alcune case cantoniere. L’intervento riguarda la strada che passa nel Comune di Calangianus e che riguarda la programmazione previsti dal Piano di Sviluppo Territoriale “Città Dei Paesi“.

“Questo importante progetto prevede anche la riqualificazione di alcune case cantoniere – ha detto il sindaco di Calangianus e presidente dell”Unione dei Comuni dell’Alta Gallura Fabio Albieri -, si prevedono principalmente interventi di messa in sicurezza, poi con la Soprintendenza si faranno i lavori per ristrutturarle completamente e magari darle a privati per punti di ristoro”.

La cifra complessiva dei lavori è 1 milione e 800 euro e riguardano in dettaglio il già annunciato intervento per i percorsi ai piedi del Monte Limbara. “Un intervento i cui i lavori vedranno la fine a settembre – assicura Albieri -, dando al territorio una forte valorizzazione storica, ambientale e turistica”.

