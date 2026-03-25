Grande successo per RETE 2026 a Calangianus

RETE 2026 chiude in crescita: a Calangianus un flusso costante di visitatori.

Un flusso costante di gente ha caratterizzato questi giorni all’Expo di Calangianus in occasione di RETE , l’evento dedicato all’Horeca organizzato da Behind The Drink, con il contributo della Nuova Pro Loco di Calangianus e il supporto del Comune di Calangianus, del Gal Alta Gallura, de Le strade del Vermentino DOCG, del Distretto Rurale della media valle del Tirso, del Distretto Ruralità Nord Sardegna, di Altura Fizz ,di Silvio Carta,di Fabbri 1905,di Calsberg Italia, di Dolpa , Smeraldina e di Nieddu Trasporti .

LEGGI ANCHE: A Calangianus la quarta edizione di “RETE 2026″

C’era molta attesa per questa quarta edizione, che ha saputo cogliere le esigenze di chi, esponendo, ha dimostrato di essere in perfetta linea con l’idea di RETE e di chi visitando, acquistando, ascoltando e interagendo ha saputo essere il valore aggiunto di una tre giorni complessa sia per l’organizzazione , sia per le aspettative. Apprezzate e seguite le master class proposte da veri guru del settore: Francesco Cuccuru ,uno fra i migliori barman della Sardegna , Alberto Leoni , La Frolleria ,Stefania Salvatore. La Mentha Piperita , Alessandro Cattani, Brand Ambassador mondiale di Fabbri 1905 e Tommaso Locatelli beer Special di Carlsberg Italia.

Ha incuriosito la Mostra d’Arte allestita al piano superiore dell’Expo, curata da Andrea Sanna, una vera novità della quale sono stati parte attiva Lucia Canu, Andrea Sanna, Battista Doneddu e Patrizia Palitta e lo stesso curato Andrea Sanna. Un esperimento che troverà spazio anche nelle prossime edizioni di RETE.

Soddisfazione è stata espressa dagli espositori che alla domanda “ Che clima avete trovato ?” , hanno risposto coralmente sottolineando l’accoglienza, il supporto ricevuto, la capacità di risolvere velocemente i problemi dell’ultimo minuto, la gioia di incontri inattesi e di risultati evidenti.

Rete 2026 ha coinvolto visitatori particolarmente interessati alle attività e ai prodotti presenti, permettendo un ulteriore incremento del fatturato . Durante i tre giorni di RETE oltre al pubblico d’imprenditori, organizzatori di eventi, operatori del settore, figure fondamentali per la riuscita dell’evento, hanno avuto un ruolo fondamentale anche i tanti rappresentanti delle istituzioni, delle Pro loco e dei comuni che hanno permesso di ampliare ulteriormente i confini virtuali di RETE.

Sono stati giorni particolarmente impegnativi per l’organizzazione che è riuscita a veicolare progetti innovativi, permettendo non solo acquisti e visibilità alle parti interessate,ma , cosa ancora più importante, è riuscita rinforzare le basi utili per la crescita futura per la quale si lavorerà anche durante l’anno , non solo nei giorni dell’evento.

L’incremento delle presenze e quello economico, si uniscono al numero dei contatti in crescita, alle località coinvolte e a quelle che hanno espresso il desiderio di fare parte di RETE. “ Siamo stanchi , ma felici”, dice Emanuele Biancu Project Manager di RETE, “ questa è stata un’edizione per noi particolarmente importante, abbiamo visto crescere anche il numero dei collaboratori per seguire ogni attività con la giusta attenzione, siamo felici perché la soddisfazione delle aziende è palpabile, abbiamo ricevuto attestati di stima profonda capaci di creare una vera complicità con aziende e produttori, Il loro grazie per averli fatti incontrare , è la nostra ricompensa più bella!, Grazie al sindaco Fabio Albieri, che ci ha sostenuto con grande entusiasmo, a tutti gli enti, a tutti i partner, agli espositori, al pubblico e a chi ha permesso che questa quarta edizione fosse così interessante . “

Si lavora ora per la prossima edizione di RETE, ci sono nuove idee, nuove intuizioni, nuove collaborazioni che attendono di concretizzarsi.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui