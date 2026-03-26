Lavori alla rete idrica di Berchidda, previsti disagi con l’acqua

I lavori alla rete dell’acqua a Berchidda.

Proseguono gli interventi di ammodernamento della rete idrica a Berchidda, dove per venerdì 27 marzo è previsto un nuovo passaggio operativo legato al programma di distrettualizzazione e miglioramento dell’efficienza del sistema. I tecnici di Abbanoa saranno impegnati nel completamento dell’installazione delle apparecchiature nel nodo idraulico situato in via Alghero, attività che richiederà una temporanea sospensione del servizio.

Durante la fascia oraria compresa tra le 8:30 e le 16, l’erogazione dell’acqua sarà interrotta nelle vie Alghero, Nuoro, Oristano e Tempio. Nelle stesse zone non si escludono abbassamenti di pressione e disservizi momentanei. Il ritorno alla piena funzionalità della rete è previsto al termine delle operazioni tecniche, compatibilmente con i tempi necessari per il completamento degli interventi.

Dalla gestione fanno sapere che si cercherà di limitare al minimo i disagi per la popolazione, riducendo la durata dello stop e anticipando il ripristino qualora i lavori si concludano prima del previsto. Eventuali criticità potranno essere comunicate al servizio guasti di Abbanoa, contattabile attraverso il numero verde 800/022040 attivo senza interruzioni. Al momento della riattivazione del flusso idrico potrebbe verificarsi una temporanea torbidità dell’acqua, fenomeno legato alle operazioni di svuotamento e successivo riempimento delle condotte.

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