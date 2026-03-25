Fatale caduta a Santa Teresa: Mircea lascia una bimba piccola

Mircea Sargu è morto in maniera tragica a Santa Teresa.

Si chiama Mircea Sargu il giovane morto in modo tragico nella notte tra il 24 e 25 marzo cadendo da un traliccio nel territorio di Santa Teresa. Il 28enne, di origini romene, lascia una bambina di appena un anno di età. Il giovane, residente con la famiglia a Priatu, era salito sull’infrastruttura dell’Enel, che ha ceduto facendogli fare un volo di 15 metri.

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Troppo gravi le ferite dell’impatto al suolo, che gli hanno causato la morte sul colpo. I tentativi di salvarlo da parte del 118, infatti, si sono rivelati vani. Mircea non era solo, ma si trovava con il collega George Crimbus, operaio come lui, che ha assistito alla tragedia e ha chiamato i soccorsi contattando il 118 e i carabinieri della stazione locale.

Sono in corso le indagini per chiarire perché il 28enne è salito sul traliccio e si ipotizza che stesse rubando del rame. Il collega è stato successivamente ascoltato come persona informata sui fatti, assistito dai legali. La salma del giovane è stata nel frattempo restituita ai suoi familiari per il funerale. La comunità rumena è addolorata per la tragica fine di Sargu, così come la città di Sant’Antonio, che a poche settimane dalla scomparsa della dottoressa Milena Pisano, perde un altro giovane.

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