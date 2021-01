Lo screening a Calangianus.

Slitta all’11 gennaio l’apertura delle scuole a Calangianus che era prevista il 7 gennaio.

L’amministrazione comunale infatti, sta organizzando uno screening anti Covid, tramite tamponi rapidi, alla popolazione scolastica, come previsto dal Protocollo d’intesa sottoscritto dall’Ats e la Conferenza Socio-Sanitaria. Lo screening riguarderà gli studenti, il personale docente e non docente, i dipendenti comunali, il personale delle cooperative che gestiscono l’asilo nido comunale e il servizio domiciliare per non autosufficienti.

“Crediamo che questa iniziativa, che rientra tra quelle messe in campo dall’Amministrazione Comunale per contrastare la diffusione del contagio, sia importantissima al fine di riaprire le scuole in assoluta sicurezza”, commenta il sindaco Fabio Albieri che domani informerà sui dettagli organizzativi dell’iniziativa.



