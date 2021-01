La raccolta firme dei genitori per una strada scolastica in via Modena.

Sono state raccolte 105 firme per istituire la Strada Scolastica in via Modena chiudendola al traffico durante l’ingresso e l’uscita degli alunni della scuola primaria.

I rappresentanti dei genitori nel Consiglio del Primo Circolo Didattico di Olbia, insieme ai genitori del plesso della scuola primaria di via Modena da tempo lamentano la pericolosità dell’ingresso della scuola. In particolare, quello di via Modena è situato in prossimità di un dosso, con un piccolo marciapiede che separa la carreggiata dal cancello dell’istituto. Una situazione resa ancor più difficile dalle nuove normative che vietano gli assembramenti non consentono quindi di sostare nell’area antistante il cancello. Impossibilità, lamentano i genitori, lasciare i propri figli attraversare la strada da soli.

Attraverso la raccolta firme, i genitori chiedono che la primaria di via Modena venga integrata nel progetto della “Strada scolastica” come è accaduto in via Nanni, dove la via viene limitata al traffico dalle ore 8 alle ore 9 e 10, e durante l’orario di uscita dalla scuola, ossia dalle ore 13 e 10 alle ore 13 e 50. Si chiede, inoltre, che sia applicata la cartellonistica verticale e transenne e rappresentanti delle forze dell’ordine.

