Il sottosegretario D’Eramo a Calangianus per parlare del sughero

Il sottosegretario D’Eramo è andato a Calangianus per parlare dei problemi del sughero assieme ad amministratori locali e imprenditori. Luigi D’Eramo, sottosegretario all’Agricoltura era con il deputato Dario Giagoni e l’assessora regionale all’Agricoltura Valeria Satta. Insieme hanno incontrato il sindaco di Calangianus, Fabio Albieri.

Il deputato Giagoni

Dopo aver visitato il sugherificio Ganau e ascoltato le criticità espresse dai vertici dell’azienda i tre esponenti del Carroccio si sono recati a Calangianus per intervenire al convegno sul tema. “Il comparto del sughero è da sempre un settore strategico per il nostro territorio che da anni, purtroppo, affronta gravi criticità ma che ha un potenziale enorme – ha commentato Giagoni -. Emerge con chiarezza la necessità di avviare immediatamente un tavolo tecnico-politico permanente che possa ascoltare la voce di tutti gli attori protagonisti del settore. E cercare di fare sintesi tra le varie soluzioni presentate e la necessità di puntare su un marchio di qualità che sia venduto e conosciuto in tutto il mondo per le sue caratteristiche”

L’assessora Satta

“Il settore del sughero in Sardegna è stato leader europeo e mondiale fino agli anni 90 – ha ricordato l’assessora all’Agricoltura, Valeria Satta -. Quando c’è stata una brusca frenata per il comparto che ha inevitabilmente portato delle ripercussioni sull’intero tessuto economico e sociale della zona. Mi sono pertanto impegnata a riaprire il tavolo del sughero. Per farlo, come sempre sentirò tutte le parti coinvolte per poter prendere delle decisioni che rispondano a quante più esigenze possibile. Anche su questo tema il sottosegretario D’Eramo ci ha dato la massima disponibilità per il raccordo tra Regione e Ministero”

