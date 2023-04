La comunità di Loiri Porto San Paolo piange Franca Quaglioni, che se n’è andata a soli 61 anni. “Carissima Franca, ti ho voluto bene come e più di una sorella perché eri veramente speciale e in questa tua avventura terrena hai fatto solo del bene. Senza riserve e senza mai un tornaconto personale – così la ricorda Alessandro su Facebook -. Adesso il dolore è grande, alleviato solo dalla certezza che un angelo è tornato in cielo“.

L’annuncio della sua scomparsa arriva dalla madre Teodora Decandia, dal fratello Antonello con Emma, dalla sorella Brunella con Alessandro. A soffrire per l’addio di Franca anche i suoi adorati nipoti. La salma arriverà domani da Ozieri e i funerali si terranno domenica 30 aprile nella chiesa di Santa Giusta.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui