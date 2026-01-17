Al via a Calangianus i lavori per riqualificare l’ex Bocciodromo

I lavori per riqualificare l’ex Bocciodromo di Calangianus.

Prende ufficialmente il via a Calangianus l’iter per la riqualificazione dell’ex Bocciodromo comunale, un’opera attesa da tempo che punta a restituire alla cittadinanza uno spazio di aggregazione moderno e funzionale. Con l’apertura delle procedure di gara per il primo lotto di interventi di manutenzione straordinaria, si sblocca un progetto ambizioso destinato a trasformare una struttura in disuso in un centro polivalente a disposizione di associazioni e residenti.

Il piano finanziario: 600.000 euro per il completamento.

L’operazione si articola su due fronti finanziari che garantiscono la copertura totale dell’opera. Primo stanziamento: un investimento iniziale di 300.000 euro per l’avvio dei lavori di manutenzione straordinaria e il recupero strutturale. Finanziamento regionale: l’aggiudicazione di un bando regionale ha permesso di raddoppiare i fondi a disposizione, portando il budget complessivo a 600.000 euro.

Grazie a queste risorse aggiuntive, sarà possibile non solo completare l’opera in ogni sua parte, ma anche intervenire in modo incisivo sull’efficientamento energetico. L’obiettivo è quello di consegnare alla comunità una struttura sostenibile, capace di abbattere i costi di gestione e ridurre l’impatto ambientale.

Un nuovo polo per la comunità.

L’intervento si inserisce in una più ampia strategia di rigenerazione urbana volta a recuperare il patrimonio immobiliare esistente. Una volta terminati i lavori, l’ex Bocciodromo smetterà di essere un’area degradata per trasformarsi in un punto di riferimento per la vita sociale del paese.

La trasformazione in centro polivalente permetterà di ospitare attività eterogenee, rispondendo alle esigenze di diverse fasce d’età e offrendo una sede adeguata alle realtà associative locali. Con l’avvio delle gare d’appalto, l’impegno per la restituzione di questo spazio pubblico entra nella sua fase operativa, segnando un traguardo importante per lo sviluppo del tessuto sociale di Calangianus.

