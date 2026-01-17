Sport e scuola, l’Atalanta protagonista a Sant’Antonio di Gallura

La serata di sport a Sant’Antonio di Gallura.

Si è conclusa con un bilancio estremamente positivo la giornata dedicata alla promozione sportiva e alla crescita tecnica svoltasi ieri a Sant’Antonio di Gallura. L’evento, che ha visto protagonista il prestigioso club dell’Atalanta Calcio, si è articolato in diverse fasi, coinvolgendo le istituzioni locali, il mondo della scuola e il settore giovanile calcistico del territorio.

La mattinata si è aperta presso la sede del Comune, dove ha avuto luogo un incontro ufficiale per fare il punto sulla collaborazione tra la realtà locale e il club bergamasco. Al tavolo tecnico hanno preso parte il vicesindaco e assessore allo sport, Giovanni Pittorru, e la responsabile dei servizi socioculturali, Viviana Pirina. In rappresentanza dell’Atalanta è intervenuto il tecnico Andrea Di Cintio. Durante il colloquio è stata sottolineata l’importanza di creare sinergie solide tra le amministrazioni e le società professionistiche per garantire ai giovani atleti percorsi di crescita sani e strutturati.

Successivamente, l’iniziativa si è spostata all’interno dei plessi scolastici. È stato organizzato un momento formativo volto a sensibilizzare gli studenti sui valori fondanti della pratica sportiva: disciplina, rispetto e integrazione. L’incontro ha permesso ai ragazzi di interagire direttamente con i professionisti del settore, recependo l’importanza dello sport non solo come attività fisica, ma come pilastro educativo.

L’attività sul campo e il progetto “Dea Academy”.

Il culmine della giornata è stato raggiunto nel pomeriggio presso il campo sportivo comunale. I bambini e i ragazzi del settore giovanile dell’Asd Sant’Antonio sono stati i protagonisti di una seduta di allenamento intensa e partecipata.

Sotto la guida diretta del tecnico nerazzurro, nell’ambito del programma nazionale Dea Academy, i giovani atleti hanno affrontato esercitazioni specifiche seguendo le metodologie di lavoro del vivaio giovanile dell’Atalanta, uno dei più rinomati a livello europeo. L’attività ha rappresentato un momento di alta formazione anche per atleti e allenatori della società locale, che hanno potuto condividere tecniche e approcci tattici all’interno del percorso di affiliazione che lega il club gallurese alla società di Bergamo.

L’entusiasmo mostrato dai partecipanti e la proficua collaborazione tra i tecnici confermano il valore di queste iniziative, fondamentali per elevare gli standard del calcio giovanile locale e offrire nuove opportunità di crescita ai talenti del territorio.

