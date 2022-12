L’albero di Natale torna a Porto Cervo.

Dopo tanti anni a Porto Cervo torna il grande albero di Natale. A deciderlo il Consorzio, che lo ha posizionato nella piazzetta facendo bella mostra di sé con la sua altezza e le sue palline rosse e dorate. E’ stato scelto un vero abete per amplificare l’effetto magia del Natale.

Si tratta di una scelta sostenibile, poiché l’abete naturale è stato prelevato da un vivaio e sarà illuminato a led per il risparmio energetico. Dopo le feste sarà ripiantato in una zona adiacente alla Costa Smeralda, perché non ammesso dal regolamento edilizio all’interno delle aree consortili.

Accanto all’albero è stato allestito anche il presepe. Anche a Porto Cervo ci saranno eventi natalizi. Martedì 20 dicembre, dalle ore 16.30 alle ore 19.30, nella piazzetta Centrale ci sarà la festa di Natale e alle ore 17 si attende l’arrivo di Babbo Natale, che porterà dei regali a tutti i bambini. Gli eventi natalizi sono stati organizzati dal Consorzio Costa Smeralda, sponsorizzati da Smeralda Holding.

