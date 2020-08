La bimba era stata portata via dalla madre.

Alla fine la bimba è stata rintracciata. Era con la mamma, una manager russa molto nota in Costa Smeralda, nella sua casa di Montecarlo. Ma la vicenda di questo presunto rapimento della piccola dal genitore in una villa di Liscia di Vacca, mentre si trovava in piscina, con l’aiuto di un body guard, fatto denunciato dal padre, un 49enne romano, si arricchisce di nuovi particolari.

La madre ha presentato a sua volta una denuncia alla questura d’Imperia, in Liguria, la località più vicina a Montecarlo, dove racconta la sua verità. Per iniziare, che nella villa di Liscia di Vacca non c’è stata nessuna irruzione. Che sapeva di poter incontrare la figlia in piscina. E che anzi l’ex compagno l’avrebbe aggredita. Non un rapimento, quindi, ma una fuga. Una vicenda tutta da chiarire, su cui faranno luce gli inquirenti.

(Visited 1 times, 1 visits today)