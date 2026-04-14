Via alla stagione 2026 del Cala di Volpe

Con la riapertura del Hotel Cala di Volpe il 16 aprile entra ufficialmente nel vivo la stagione 2026 della Costa Smeralda, che quest’anno anticipa i tempi e punta con decisione sui lunghi ponti di primavera. Dopo l’apertura del Cervo Hotel lo scorso 27 marzo, è infatti il calendario delle grandi strutture a scandire il ritorno dei flussi internazionali, sempre più interessati a vivere la Sardegna anche fuori dall’alta stagione.

Gestito da Marriott International per conto di Smeralda Holding, l’hotel rappresenta uno dei punti di riferimento della destinazione, insieme al Pevero Golf Club e a un sistema integrato di ristoranti e servizi di alto livello. Nato da un’intuizione architettonica di Jacques Couëlle, e recentemente rinnovato con un importante intervento firmato dagli architetti Bruno Moinard e Claire Bétaille, il Cala di Volpe continua a coniugare identità e innovazione.

Le sue 121 camere e suite, alcune riprogettate da Dordoni Architetti, offrono oggi un’esperienza che unisce design, comfort e forte legame con il territorio. Con queste premesse, la Costa Smeralda si prepara a una stagione 2026 che guarda all’estate, ma punta anche su una primavera sempre più strategica per il turismo di fascia alta.

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