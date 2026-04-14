Piazzano pietre in mezzo alla 125, denunciati sei minorenni a Loiri

Tragedia sventata con pietre lungo la 125, fermati ragazzini a Loiri

Hanno piazzato pietre lungo la 125 e potevano provocare una tragedia, sei minorenni denunciati a Loiri Porto San Paolo. Domenica notte è arrivata una segnalazione ai carabinieri, che sono intervenuti subito e hanno incastrato i mini-vandali. Una chiamata al 112 ha fatto scattare l’intervento immediato dei militari della Stazione di Loiri Porto San paolo che ha sventato una possibile tragedia.

“I carabinieri hanno sorpreso i giovani mentre sradicavano delineatori di margine della carreggiata e depositavano pietre sulla sede stradale, creando una situazione di concreto pericolo per la circolazione”. Così spiegano dal Comando provincial dell’Arma. Su disposizione della Procura presso il Tribunale per i minorenni di Sassari i ragazzini dopo la denuncia sono stai affidati ai loro genitori.

“L’episodio evidenzia l’importanza della tempestiva segnalazione da parte dei cittadini e della presenza costante sul territorio – spiegano i carabinieri -, elementi fondamentali per prevenire situazioni di rischio e garantire la sicurezza della circolazione”.

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