A Palau il ricordo dei caduti dell’Incrociatore Trieste

Palau ricorda l’Incrociatore Trieste

Come ogni anno, il 10 aprile, la comunità di Palau si è riunita per onorare la memoria dei caduti dell’Incrociatore Trieste. Affondato nel 1943 durante un tragico bombardamento nella rada di Mezzo Schifo, presso la località La Sciumara. La cerimonia solenne ha rappresentato un momento di profonda riflessione storica, unendo il ricordo del sacrificio bellico alla valorizzazione del patrimonio architettonico locale.

La commemorazione si è aperta con il consueto protocollo istituzionale alla presenza di autorità civili e militari. Dopo la benedizione religiosa, è stata deposta una corona d’alloro in memoria dei marinai che persero la vita nell’affondamento dell’unità navale durante il secondo conflitto mondiale.

Al termine della fase celebrativa, l’evento ha assunto una connotazione legata alla riscoperta del territorio. I partecipanti si sono recati presso la Fortezza di Capo d’Orso, aperta eccezionalmente per l’occasione.

La struttura è stata recentemente oggetto di un importante intervento di riqualificazione, volto a preservarne l’integrità strutturale e a migliorarne la fruibilità. L’apertura straordinaria ha permesso ai visitatori di ammirare gli esiti del restauro, che restituisce alla collettività un sito di inestimabile valore storico e ingegneristico.

In questo contesto, l’integrazione tra la memoria storica e il recupero dei siti fortificati si inserisce in una precisa strategia di valorizzazione, che punta a coniugare il rispetto per il passato con lo sviluppo di un turismo di qualità. La giornata del 10 aprile si conferma così per Palau un appuntamento cardine, capace di unire il doveroso omaggio ai caduti alla celebrazione di un patrimonio paesaggistico e monumentale che continua a rappresentare l’identità profonda del nord Sardegna.

Vuoi rimuovere le pubblicità nazionali? Puoi abbonarti a soli € 1,10 al mese cliccando qui Sei già abbonato? Puoi effettuare l'accesso andando nella sezione Login dal menù del sito o cliccando qui