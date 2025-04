A Olbia il Mercato Contadino si sposta in piazza Lilliu

Lo spostamento del Mercato Contadino di Olbia.

Il Mercato Contadino dell’Olbia Community Hub, dopo il successo delle passate edizioni, ritorna sabato 12 aprile con una novità molto attesa: la sua nuova location. L’evento si terrà infatti in piazza Giovanni Lilliu, nel cuore del quartiere Poltu Cuadu, precisamente all’altezza di Via Modena 100, ad Olbia. L’orario sarà sempre dalle 8:30 alle 13, e i partecipanti potranno scoprire i prodotti genuini, freschi e a chilometro zero offerti da numerosi produttori locali.

Il mercato, promosso dall’Olbia Community Hub in collaborazione con Slow Food Gallura, ha l’obiettivo di valorizzare le eccellenze del territorio, promuovendo la filiera corta e favorendo l’incontro diretto tra produttori e cittadini. L’iniziativa si inserisce anche in un progetto più ampio, che mira a rendere lo spazio pubblico un luogo di incontro e comunità, recuperando la tradizione di una socialità basata sulla qualità e sulla sostenibilità.

Tra i partecipanti di questa edizione figurano diverse realtà locali che rappresentano la ricchezza delle tradizioni agroalimentari sarde. Agricura, ad esempio, proveniente da Gonnosfanàdiga, si dedica alla selvicoltura e all’olivicoltura praticando un’agricoltura sostenibile e attenta alla conservazione dei sapori tradizionali. L’Agriturismo Su Connottu, situato nel Mandrolisai, offrirà i suoi prodotti tipici, tra cui il vino rosso Mandrolisai D.O.C. e confetture, presentando piatti realizzati con ingredienti locali. Agrobass, da Guspini, si distingue per la coltivazione di grani antichi e canapa, mentre Apistela, con il suo miele premiato, rappresenta un altro esempio di eccellenza locale, con due giovani apicoltrici che hanno saputo imporsi con il miele di lavanda selvatica.

Al mercato, i visitatori troveranno anche l’Azienda Agricola Li Nalboni 24-26 di Santa Teresa Gallura, che valorizza le piante officinali locali, e la pasticceria artigianale Contorta Cake Lab di Bolotana, che unisce tradizione e innovazione. L’azienda Erbe in Sardegna, con sede a Tula, offrirà invece una selezione di erbe aromatiche autoctone, perfette per arricchire le ricette più tradizionali o per nuove sperimentazioni culinarie. Non mancheranno i salumi del Salumificio Gentilis di Guspini, che ripropone le tradizioni norcine della Sardegna, e i prodotti della Welcome Farm, una fattoria di lavanda vicino a Porto San Paolo, che offre anche esperienze di “glamping” a contatto con la natura.

L’ingresso al mercato è gratuito e aperto a tutti, senza necessità di registrazione. Sabato mattina, dalle 8:30, sarà possibile scoprire una selezione di prodotti di alta qualità e, allo stesso tempo, immergersi nell’atmosfera di un evento che unisce la comunità locale. Per chi desidera maggiori informazioni, è possibile contattare l’Olbia Community Hub al numero 345/9990314 o via email all’indirizzo info@olbiacommunityhub.it.

