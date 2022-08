Diletta Leotta compie gli anni, il party a Porto Cervo con i vip

La conduttrice compie 31 anni.

Compleanno a Porto Cervo tra i vip per Diletta Leotta. La conduttrice di Dazn il 16 agosto ha compiuto 31 anni e ha deciso di festeggiare in una location esclusiva della Costa Smeralda. Una festa a bordo piscina con tanti personaggi dello spettacolo, tra cui Elodie, Rossella Fiamingo e il modello Giacomo Cavalli con cui la bella showgirl ha un flirt.

Diletta Leotta vestita con un abito corto luccicante si mostra sempre fisicamente perfetta e in forma. Il suo mini abito azzurro, infatti, le sta di incanto. La conduttrice siciliana, ironicamente, ha mostrato la torta con le candeline che riportano il numero “13”. Alcuni scatti del soffio delle candeline sono stati postati sui social, accompagnati dalla scritta “Tornando ai tredici per la seconda volta”, mostrandosi spensierata quasi come una ragazzina.